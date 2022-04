João Gomes Jr vence os 50m peito no Troféu Brasil e garante vaga para o Mundial

O nadador João Gomes Jr venceu, nesta quarta-feira, 6, os 50m peito no Troféu Brasil de Natação e garantiu o índice para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, que ocorrerá na Hungria, em julho. O atleta terminou a prova em 26s62, fazendo o melhor tempo do mundo em 2022.

A 59ª edição do Troféu Brasil, Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, está sendo realizada no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, e acontece até sábado, dia 9. Antes da eliminatória, João Gomes nadou em 26s66 e encerrou a competição com os dois melhores tempos do ano.

Na abertura do campeonato, na segunda-feira, 4, o nadador também competiu os 100m peito e terminou a prova em segundo lugar, em 1min00seg01, mas sem atingir o índice para o Mundial.

"A competição não começou como eu queria, como eu vinha treinando, nos 100m, mas consegui colocar a cabeça no lugar, entender o que eu tinha que fazer e garantir essa classificação. Uma conquista muito importante. É continuar trabalhando, para chegar nesse Mundial e lutar por um pódio", afirmou João Gomes.

A marca de 26s62 foi o quinto melhor tempo da carreira de João Gomes, que é o terceiro nadador mais rápido da história da prova. Com o índice, o atleta capixaba retornará à Budapeste, onde foi medalhista de prata na mesma prova, no Mundial de 2017.

"Em Budapeste, conquistei minha primeira medalha individual e é sempre muito bom voltar para lá. Estou no páreo e agora 'bora' para o Mundial de novo", comemorou o capixaba.

Incluindo a classificação de João Gomes, a seleção brasileira já tem 18 atletas com vaga garantida para o Mundial de Budapeste. O Troféu Brasil de Natação acontece até este sábado, dia 9 de abril. (Por Taynara Lima/Especial para O POVO)



