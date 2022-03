Fortaleza BC fecha parceria com CFO e levará o nome do complexo na identidade

O Fortaleza Basquete Cearense fechou parceria com o Centro de Formação Olímpica (CFO) e passará a se chamar Fortaleza BC/CFO a partir desta sexta-feira, 4. O firmamento tem o objetivo de garantir a cessão do complexo para a realização de processos formativos, treinamentos e realização de jogos pelos próximos dois anos.

Com o acordo, o clube agora terá acesso total aos serviços de fisioterapia, recuperação física e equipamentos de infraestrutura do CFO, além da possibilidade de realização de palestras e de trazer alunos da rede municipal aos jogos do NBB de forma gratuita.

Sobre o assunto Fortaleza BC sofre virada no segundo tempo e perde para o Pato Basquete por 84 a 78

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o presidente do Carcalaion, Thállis Braga, a parceria vai elevar o patamar do clube e do cenário do basquetebol no Ceará.

“Estamos tendo o privilégio de contar com a estrutura do CFO, que possui a melhor arena esportiva da América Latina, na preparação e desenvolvimento dos nossos atletas, o que proporcionará uma mudança de patamar em nossos resultados e, consequentemente, do estado do Ceará no cenário de alto rendimento do basquetebol nacional. Por sermos a única equipe esportiva a disputar uma Liga profissional no estado, temos por missão oferecer para a maior quantidade de cearenses possível, espetáculos seguros, bem organizados e que levem entretenimento esportivo de alta qualidade para as suas famílias. Estamos todos muito felizes e motivados em começar os primeiros capítulos do Fortaleza Basquete Cearense/CFO”, disse o presidente em sonora divulgada pela assessoria.

Para o Superintendente do Centro de Formação Olímpica, Adriano Loureiro, a ideia da parceria é fazer do basquete um esporte mais divulgado no cenário local, buscando trazer títulos para o estado.

“Hoje a gente pode dizer que o CFO tem um time que é do CFO e de alto rendimento, o time leva o nome de Centro de Formação, uma alegria para a gente. O Fortaleza BC é uma equipe que tem o nome consolidado no estado. Essa parceria vai fortalecer essa integração entre o Fortaleza, o Basquete cearense e o Centro de Formação Olímpica e pode render grandes frutos. A gente agora vai ser a casa do Fortaleza Basquete Cearense/CFO e vamos desenvolver muitos projetos juntos”.

O lançamento do firmamento entre o clube e o complexo está previsto para esta sexta-feira, 4, às 19 horas, na Arena do Centro de Formação Olímpica. Em seguida, às 20h30min, ocorre o confronto do Fortaleza BC/CFO contra o Mogi das Cruzes Basquete, pelo NBB, no mesmo local.

Tags