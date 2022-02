Brasil conquista Campeonato das Américas de goalball; seleção feminina é campeã inédita

Agora, as equipes vão focar na preparação para o Mundial da modalidade, que será disputado na China, em junho

As Seleções Brasileiras masculina e feminina conquistaram, nesta terça-feira, 22, o Campeonato das Américas. Enquanto as meninas derrotaram o Canadá por 5 a 0 e triunfaram o título inédito, os meninos superaram os Estados Unidos por 12 a 2.

"É muita alegria começar esse novo ciclo desta forma: vaga para o Mundial e ouro no Campeonato das Américas. Somos um time muito unido, no qual todas vibram, inclusive no banco. Esse foi o nosso diferencial", disse Jéssica após a vitória.

Agora, as equipes vão focar na preparação para o Mundial da modalidade, que será disputado na China, em junho. A Seleção feminina não tinha vaga garantida, mas, com a taça continental, assegurou sua presença na competição.

Esta foi a quarta edição do Campeonato das Américas de goalball, sendo a terceira disputada na capital paulista (2005, 2017 e 2022). A competição só não foi realizada no Brasil em 2013, quando aconteceu em Colorado Springs (EUA).

