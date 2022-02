Brasileiras vencem revanche paralímpica e vão ao Mundial de Goalball

A seleção feminina de goalball está classificada para o Mundial da modalidade, que será realizado em Hanghzou (China), entre 6 e 18 de junho. As brasileiras conquistaram a vaga nesta segunda-feira (21), ao derrotarem Chile e Estados Unidos - em vitória com gosto de revanche - e avançarem à final do Campeonato das Américas, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A decisão será nesta terça-feira (22), às 10h50 (horário de Brasília), contra Canadá ou Argentina.

PÊNALTI DEFENDIDO! E com apenas seis segundos pro cronômetro zerar Jéssica é o nome dela! pic.twitter.com/448p3IRL4B — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) February 21, 2022

No goalball, quando uma equipe abre dez gols de diferença, a partida chega ao fim, antes de serem completados os 20 minutos (dez em cada tempo). Foi assim que o Brasil liquidou o duelo com as chilenas, pelas quartas de final, vencendo por 10 a 0, com gols de Jéssica (quatro), Moniza (três), Kátia, Danielle Longuini e Larissa.

O confronto seguinte, contra as norte-americanas, reeditou a semifinal da Paralimpíada de Tóquio (Japão), vencida pelas rivais na disputa de pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Desta vez, deu Brasil. Com boa atuação defensiva e gols de Jéssica (três) e Moniza (dois), ambas remanescentes dos Jogos, a seleção brasileira ganhou por 5 a 4. A equipe dos EUA teve um pênalti a favor a seis segundos do fim, mas Jéssica - com a ponta do pé - fez a defesa salvadora.

As brasileiras avançaram à final com uma campanha perfeita: sete vitórias em sete jogos. Em cinco dos triunfos, a diferença foi de dez gols e a partida terminou antes do fim. Na primeira fase, a equipe dirigida pelo técnico Jonatas Castro bateu Venezuela (10 a 0), Colômbia (11 a 1), Guatemala (10 a 0), Peru (10 a 0) e México (8 a 1). As meninas foram vice-campeãs nas três edições anteriores da competição (2005, 2013 e 2017).

Homens também na final

A seleção masculina também se assegurou na final do Campeonato das Américas ao superar Porto Rico (10 a 0) e Colômbia (13 a 3) nesta segunda, respectivamente, pelas quartas de final e semifinal. A decisão será nesta terça, às 12h, contra os Estados Unidos. Parazinho foi o destaque das partidas, marcando nove gols ao todo. Dantas anotou oito gols, seguido por Leomon (cinco - todos contra os colombianos) e Emerson (um).

ESTAMOS NA FINAL! O Brasil fez 13x3 na Colômbia e agora espera o vencedor de EUA e Canadá!@loteriascaixa #CaixaEsportes pic.twitter.com/43cMNh9AxN — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) February 21, 2022

Entre os homens, o Brasil também venceu os sete jogos disputados, sempre por dez gols de diferença. Na primeira fase, a seleção comandada por Alessandro Tosin, atual campeã paralímpica, bateu Colômbia (10 a 0), Chile (10 a 0), Argentina (14 a 4), Venezuela (13 a 3) e Peru (10 a 0). Campeão das Américas na última edição, em 2017, o time masculino ficou em terceiro lugar em 2013 e quarto em 2005.

