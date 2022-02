Brasil avança às semifinais do Campeonato das Américas e busca vaga no Mundial de goalball

As Seleções Brasileiras masculina e feminina de goalball se classificaram às semifinais do Campeonato das Américas. Na manhã desta segunda-feira, 21, os homens derrotaram o Porto Rico por 10 a 0, enquanto as mulheres superaram o Chile pelo mesmo placar. Pela regra da modalidade, a equipe que alcançar dez gols de diferença, vence o duelo, independentemente do tempo restante para acabar.

No jogo masculino, os artilheiros foram Parazinho (6) e Dantas (4). No feminino, Jéssica (4), Moniza (3), Kátia, Danielle Longuini e Larissa marcaram os gols.

"Temos mantido um bom desempenho na defesa e os gols que estamos fazendo é consequência do que o técnico fala conosco. Esperamos agora, na semifinal, um jogo difícil, seja qual for o time adversário", disse Jéssica, atleta da Seleção feminina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seleção masculina espera o vencedor do confronto entre Colômbia e México. Já a Seleção feminina vai encarar Peru ou EUA na próxima fase. As semifinais acontecem na tarde desta segunda. A competição vale vaga para o Mundial da modalidade, marcado para junho, na China.

Esta é a quarta edição do Campeonato das Américas de goalball, sendo a terceira sediada em São Paulo (2005, 2017 e 2022). Em 2013, ele foi disputado em Colorado Springs (EUA). A Seleção feminina do Brasil foi vice-campeã em todas as participações. Já a masculina tem, além do título de 2017, o terceiro lugar em 2013 e a quarta colocação em 2005.

Tags