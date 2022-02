Fortaleza BC sofre no fim, mas vence o União Corinthians por 86 a 80 no NBB

O Carcalaion se recupera de última derrota e vence o União Corinthians com grande atuação do ala Mãozinha; com a vitória, o Tricolor volta a figurar na zona de Playoffs

O Fortaleza Basquete Cearense visitou o União Corinthians pelo Novo Basquete Brasil (NBB) na noite deste domingo, 20, e venceu por 86 a 80, em jogo disputado no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Com o resultado, o Carcalaion se recupera de última derrota e volta a ficar na zona dos Playoffs, na 12° colocação.

Com boa atuação em grande parte do jogo, a equipe do técnico Alberto Bial caiu de nível no último quarto e viu o adversário reduzir consideravelmente a vantagem no placar nos minutos finais. Porém, o time manteve a cabeça no lugar e consegue voltar para Fortaleza com a vitória, a segunda jogando fora de casa no campeonato.

Em noite inspirada, o ala Mãozinha foi o cestinha do Tricolor, com 22 pontos e com um aproveitamento de 66,7 nos lances de três. Pelo União Corinthians, Cafferata foi um dos principais responsáveis pela reação no último período, onde fez 11 dos 23 pontos convertidos, e saiu do jogo como o maior pontuador.

O Fortaleza BC volta a quadra contra o Pato Basquete no dia 2 de março, às 20h30, no ginásio CFO, em Fortaleza. Já o União Corinthians visita o São Paulo no dia 4 de março, às 20 horas, no ginásio do Morumbi.

O jogo

Sem Holloway e Rashaun, que ainda se recuperam de virose e lesão, respectivamente, o Fortaleza Basquete Cearense contou com o retorno de Mãozinha, que foi o grande nome do Carcalaion na noite deste domingo, em Santa Cruz-RS.

Em primeiro quarto apertado, o Carcalaion superou os donos da casa por 19 a 16. No segundo período, a equipe de Alberto Bial se sobressaiu e foi para o intervalo com a vantagem de 15 pontos, vencendo o União Corinthians por 41 a 26.

No segundo tempo, o União Corinthians conseguiu equilibrar o jogo, mas não o suficiente para conseguir tirar a vantagem de 15 pontos do Tricolor e apenas empatou no terceiro quarto, que terminou de 64 a 49. Nos 10 minutos finais, porém, o Carcalaion não manteve a intensidade dos períodos anteriores e viu a equipe adversária encostar no placar nos minutos finais, mas o jogo acabou com vitória para o Fortaleza Basquete Cearense pelo placar de 86 a 80.

