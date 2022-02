Em jogo de muitos erros, Fortaleza BC perde para o Caxias por 74 a 66

Com desfalques importantes, o Carcalaion teve um aproveitamento muito baixo de arremessos e viu o adversário abrir larga vantagem no placar; clube permanece fora da zona de playoffs

O Fortaleza Basquete Cearense enfrentou o Caxias do Sul Basquete fora de casa e sofreu mais uma derrota por 74 a 66 no Novo Basquete Brasil (NBB). O Carcalaion teve uma atuação ruim, com um aproveitamento de arremessos bem baixo, e acabou vendo a equipe do Sul abrir larga vantagem no placar e administrar a vitória com tranquilidade.

Do lado do Tricolor, o destaque foi o ala/pivô Sualisson, que liderou a equipe em pontos (18) e rebotes (14), mas a baixa produtividade coletiva em pontos acabou deixando o time fora da partida. Pelo Caxias, Eddy foi o principal nome sendo o cestinha da partida com 20 pontos.

Com a derrota, o Carcalaion fica na 13ª colocação, fora da zona de playoffs, com 7 vitórias e 14 derrotas. O Fortaleza Basquete Cearense volta a quadra no próximo domingo, também no Rio Grande do Sul, quando enfrenta o União Corinthians às 19 horas.

O jogo

Para a partida, Alberto Bial teve o desfalque de três jogadores importantes. Rashaun e Mãozinha seguiram fora por conta de lesões, enquanto Holloway ainda se recupera de uma virose.

A partida começou muito disputada e com as defesas fechando bem o garrafão, tanto que os primeiros pontos só vieram depois dos primeiros dois minutos. Mesmo com a defesa funcionando, o Carcalaion acabou tendo um aproveitamento de arremessos bem baixo no primeiro quarto, principalmente nas bolas de três, acertando apenas uma de seis tentativas. Com isso, o primeiro período terminou com uma pontuação baixa de 13 a 13.

No começo do segundo quarto, as bolas do Caxias começaram a cair e o Fortaleza continuou com um aproveitamento muito baixo. Com isso, a equipe do Sul aproveitou o momento para abrir uma boa vantagem, que chegou a 16 pontos. No final do período, o time cearense conseguiu retomar o equilíbrio, mas ainda saiu para o intervalo com a desvantagem de 41 a 26.

No terceiro quarto, os erros de ataque do Carcalaion permaneceram e a equipe seguiu com um aproveitamento muito abaixo, errando até grande parte dos lances livres. O Caxias seguia com muita tranquilidade no jogo, e mesmo sem ter um período brilhante, aumentou a vantagem para 17 pontos, com um 58 a 41.

No último período, o panorama continuou o mesmo, até que nos minutos finais o Caxias rodou um pouco o elenco e o Fortaleza cresceu de produção, chegando a reduzir a desvantagem para cinco pontos restando 18 segundos, mas o Caxias acabou convertendo 3 pontos na sequência e tirando a esperança Tricolor, deixando a partida em 74 a 66.

