Brasileiro Thiago Braz conquista medalha de prata em prova de salto com vara na França

O brasileiro Thiago Braz conquistou nesta quinta-feira, 17, a medalha de prata na prova do salto com vara do Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, em Lievin, na França. A prova é válida pela série ouro do World Athletics Indoor Tour 2022, disputada na Arena Stade Couvert.

O campeão foi o norte-americano Cristopher Nilsen, com 5,91 m. O holandês Menno Vloon ficou na terceira colocação, também com 5,81 m, mas perdendo para o brasileiro nos critérios de desempate.

Sobre o assunto Após quase 30 anos, Williams lança carro sem homenagem ao ídolo Ayrton Senna

Fortaleza Basquete Cearense visita o Caxias do Sul-RS visando zona de playoffs

FIA anuncia saída de Michael Masi da direção de provas da Fórmula 1 após polêmica no GP de Abu Dhabi

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Thiago obteve 5,81 m, a melhor marca do ano, passando de primeira, depois de superar 5,51 m, 5,61 m e 5,71 m. Ainda tentou 5,91 m, mas falhou nas três tentativas a que teve direito. O atleta estava treinando no Brasil com Elson Miranda e voltou a treinar na Itália com o ucraniano Vitaly Petrov, no dia 5 de janeiro.

4

O brasileiro Thiago Braz conquistou nesta quinta-feira a medalha de prata na prova do salto com vara do Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, em Lievin, na França, válido pela série ouro do World Athletics Indoor Tour 2022, disputada na Arena Stade Couvert. O campeão foi o norte-americano Cristopher Nilsen, com 5,91 m. O holandês Menno Vloon ficou na terceira colocação, também com 5,81 m, mas perdendo para o brasileiro nos critérios de desempate

Tags