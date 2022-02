Fortaleza Basquete Cearense visita o Caxias do Sul-RS visando zona de playoffs

O treinador Alberto Bial terá o elenco completo à disposição para o primeiro dos dois jogos da equipe no Sul do país, incluindo o de Felipe Motta, que está regularizado e pode estrear pelo Carcalaion

O Fortaleza Basquete Cearense tem jogo importante nesta sexta-feira, 18, no Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe visita o Caxias do Sul Basquete-RS buscando a segunda vitória consecutiva para se consolidar na briga por vaga nos playoffs. O jogo acontece no Ginásio do Sesi de Caxias, às 20 horas, com transmissão do canal do YouTube do NBB.



O Carcalaion ocupa atualmente a 12ª colocação, com sete vitórias 13 derrotas. Desses triunfos seis deles foram em casa, o único resultado positivo longe do CFO foi no confronto histórico diante do Cerrado-DF, que o Tricolor venceu por 126 a 122 em uma partida de quatro prorrogações. O Fortaleza vem de vitória em cima do Bauru por 74 a 72 e precisa de novo resultado positivo para se manter entre os 12 que jogarão a pós-temporada.

O Caxias do Sul ocupa a nona colocação, com 9 vitórias e 13 derrotas, e vem de derrota fora de casa para o Cerrado. A equipe do Rio Grande do Sul tem como destaques o ala Eddy, cestinha da equipe com média de 15.2 pontos por partida, e o ala/armador Cauê, ex-Carcalaion, que é líder de assistências e eficiência do time gaúcho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Tricolor viajou nessa sexta-feira para Caxias do Sul/RS e fez seu último treinamento nesse sábado na cidade. O técnico Alberto Bial terá todo o seu elenco à disposição para o confronto, inclusive o recém contratado Felipe Motta, que já foi regularizado e está apto para fazer a sua estreia.

O armador Davi Rossetto projetou os próximos dois duelos no Sul contra Caxias e União Corinthians, e também falou da evolução que a equipe vem construindo.

"São dois concorrentes duríssimos, dois adversários diretos, e provavelmente serão jogos muito apertados, mas a gente já mostrou que tem condição de vencê-los quando vencemos os dois jogos dentro de casa. A gente muitas vezes treina, se prepara para o jogo, se sente confiante, mas às vezes o resultado não vem. E isso automaticamente vai tirando um pouco da confiança, gera algumas questões, de pensar se a gente realmente tá melhorando, e acho que a vitória (diante do Bauru) deixa isso muito nítido, que a gente tá evoluindo, tá encontrando uma maneira mais flúida de jogar, faz menos força e o basquete vai desenvolvendo de uma maneira coletiva e mais natural".

Tags