Após quase 30 anos, Williams lança carro sem homenagem ao ídolo Ayrton Senna

A Williams publicou nesta terça-feira, 15, o design de seu carro para a temporada de 2022 da Fórmula 1. Após quase 30 anos, o veículo da equipe não terá um "S" no bico, que representava uma homenagem a Ayrton Senna, desde 1995.

O brasileiro morreu no dia 1 de maio de 1994 pilotando um carro da Williams, no GP de Ímola, na Itália. Na apresentação do novo veículo, que será predominantemente azul escuro, o chefe da equipe, Jost Capito, explicou a decisão. A scuderia construirá um memorial no museu da equipe na Inglaterra e continuará contribuindo com doações ao Instituto Ayrton Senna.

"Queremos seguir em frente. Temos uma nova era, temos um carro novo e reformulamos o nosso museu, onde há uma área especial para homenagear o Ayrton. Acho que temos de olhar para o futuro e não mostrar aos pilotos o 'S' sempre que entrarem no carro para lembrarem do que aconteceu", disse.

Ayrton Senna venceu três títulos da Fórmula 1, conquistados em 1988, 1990 e 1991, representando a McLaren. Ao todo, foram 161 grandes prêmios, com 41 vitórias, 80 pódios e 65 pole positions.