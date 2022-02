Fortaleza BC vence Bauru por 74 a 72 e encerra sequência de quatro derrotas no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense enfrentou o Bauru-SP neste domingo, 13, no Centro de Formação Olímpica (CFO), e venceu por 74 a 72. Com o resultado, o Carcalaion encerrou sequência negativa de quatro derrotas no NBB. O tricolor, agora, deixa a vice-lanterna da competição e ocupa a 14ª colocação.

Para a partida, o Carcalaion quatro desfalques importantes. Os alas Desmond Holloway, com uma virose, e Rashaun, que sentiu o tornozelo; o pivô Richard Granberry, com uma entorse no joelho e o ala/pivô Mãozinha, que sofreu trauma no quadril direito. Felipe Motta, recém-contratado, ainda não está disponível para reforçar o time de Alberto Bial.

O cestinha do Fortaleza Basquete Cearense no jogo foi Davi Rossetto que marcou 20 pontos. Ele também se destacou nos rebotes, com oito, e nas assistências, anotando três na partida.

O Carcalaion conseguiu impor um volume ofensivo, principalmente nos últimos quartos da partida. O Tricolor terminou atrás no placar no primeiro quarto do jogo, com 16 a 19, entretanto, reagiu nos outros períodos.

No segundo, a equipe de Alberto Bial cresceu de produção e marcou 23 pontos. Com boa reação levou a partida para o intervalo em 39 a 38. O Carcalaion ampliou a vantagem no terceiro quarto para 55 a 51.

O Bauru voltou melhor para o último período, aproveitando falhas na defesa do Fortaleza Basquete Cearense. O time paulista ganhou o período, mas não foi suficiente para tirar a vitória do Carcalaion por 72 a 74.

O Fortaleza Basquete Cearense volta à quadra na próxima sexta-feira, 18, fora de casa, contra o Caxias-RS.



