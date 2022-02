Cearense Thiago Monteiro vence argentino e enfrenta Berrettini nas oitavas do Rio Open

Tenista terá a chance de, pela segunda vez em sua carreira, vencer um top 10 do mundo

O tenista cearense Thiago Monteiro está nas oitavas de final do Rio Open. Nesta terça-feira, 15, Thiago venceu o jovem argentino Sebastian Baez de virada por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/4. Agora, o cearense terá pela frente nas oitavas o italiano Matteo Berrettini, atual número 6 do mundo.

O começo de partida de Thiago não foi dos melhores. Não à toa, o primeiro set foi vencido com folga por Sebastian Baez. Porém, nos dois finais, o brasileiro entrou no jogo e conseguiu virar a partida. Após ser derrotado em duas outras oportunidades, foi a primeira vez que Thiago superou o argentino.

Sobre o assunto Com dois top 10 e cearense Thiago Monteiro, Rio Open será realizado entre 12 e 20 de fevereiro

Nicole é a 2ª melhor brasileira na história dos Jogos Olímpicos de Inverno

Cearense Michel Macedo testa negativo para Covid-19 e disputa prova nas Olimpíadas de Inverno

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento, Thiago Monteiro é o único brasileiro que permanece na disputa na chave principal do Rio Open. Porém, sua próxima partida promete ser ainda mais complicada. Monteiro terá a chance de, pela segunda vez em sua carreira, vencer um top 10 do mundo.

Em 2016, o cearense bateu o francês Jo-Wilfried Tsonga, nono do mundo naquele momento. Thiago encara Matteo Berrettini em partida marcada para a rodada noturna desta quinta-feira.

"A torcida contribuiu bastante na vitória, me deu uma boa motivação. Comecei a puxar essa energia para mim no início do segundo set, subi minha intensidade e desfrutei o ambiente. É maravilhoso jogar em casa", disse o brasileiro.

Tags