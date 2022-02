Com dois top 10 e cearense Thiago Monteiro, Rio Open será realizado entre 12 e 20 de fevereiro

Com dois tenistas entre os dez melhores do mundo e cinco nomes que estão no top 20, o Rio Open 2022 receberá os fãs do esporte no Jockey Club Brasileiro. Abrindo o torneio, nos dias 12 e 13, acontece a disputa do quali, com entrada gratuita. Já na segunda-feira, dia 14, tem início a chave principal, com a final marcada para domingo, dia 20.

“É muito bom estar de volta. O retorno do Rio Open é um presente para o Rio de Janeiro. O sucesso da vacinação nos permitiu estar juntos novamente e celebrar o esporte, com toda segurança, é claro. Estávamos com saudades e vamos fazer um Rio Open que será o melhor de todos”, disse Marcia Casz, diretora geral do torneio.

O italiano Matteo Berrettini, número 7 do mundo, e o norueguês Casper Ruud, oitavo do ranking, são os dois top 10. Entre os brasileiros, Thiago Monteiro e Felipe Meligeni estão confirmados na lista de simples e Marcelo Melo e Bruno Soares disputarão o torneio de duplas.

O torneio é o primeiro ATP World Tour 500 da história do Brasil e integra o seleto grupo de 13 torneios denominados ATP 500, sendo um dos 22 mais importantes do calendário da ATP e o único que ocorre no País.

A programação para a chave principal contará com duas sessões de segunda a quinta-feira: sessão 1, com início às 16h30 (de Brasília); e sessão noite, a partir das 19 horas. Já de sexta-feira a domingo, o torneio terá sessão única. A sessão 1 será composta pelo primeiro jogo da quadra central e mais todos os jogos das quadras externas.

Na sexta, a classificatória começa às 16 horas. No sábado, às 17 horas e, no domingo, a final está marcada para às 17h30. Qualquer ingresso dá acesso ao complexo que será montado no Jockey Club Brasileiro, não importa a sessão.

