Cearense Michel Macedo testa negativo para Covid-19 e disputa prova nas Olimpíadas de Inverno

Michel Macedo, do esqui alpino, poderá competir nas Olimpíadas de Inverno em Pequim. O cearense testou negativo para a Covid-19 e foi liberado pelo Comitê Organizador. O atleta disputa a prova de slalom, nesta terça-feira, 15, com a primeira descida a partir das 23h15min (horário de Brasília), 10h15 (horário de Pequim), 23h15 de quarta-feira, 16.

“Estou me sentindo muito bem fisicamente, não tive nenhum sintoma. Me sinto bem preparado para competir amanhã. Claro que seria bom ter tido um pouco de treino aqui, conhecer a neve, mas, graças a Deus, pelo menos estou competindo. Então, vou mandar ver amanhã e ver o que acontece”, comemorou.

Michel Macedo não disputou a primeira prova nos Jogos Olímpicos de Inverno, que ocorreu no sábado, 12. Após testar positivo para a Covid-19 na última terça-feira, 8, o atleta não apresentou dois testes negativos em um período de 24 horas. Apesar da liberação para competir, o cearense terá de cumprir algumas restrições. O atleta realizará testes duas vezes ao dia, permanecerá em quarto individual, utilizará transporte exclusivo e fará as refeições sozinho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Cearense nas Olimpíadas de Inverno, Michel Macedo testa positivo para a Covid-19

Essa não foi a primeira vez que Michel sofreu um revés em Jogos Olímpicos e conseguiu se recuperar a tempo de garantir sua participação. Em Pyeongchang 2018, ele sofreu uma lesão em um treinamento na véspera da competição. O atleta ficou de fora da prova do slalom super gigante, mas largou nas disputas de slalom e slalom gigante.

“Quando fui para o isolamento, pensei: dois Jogos Olímpicos, duas vezes andando de ambulância. Realmente, não foi um bom momento. Mas assim como em Pyeongchang, estou feliz que passou e que vou poder competir, muito contente de ter essa oportunidade. As chances eram pequenas até um dia atrás, mas agora estou focado apenas em esquiar como eu sei e dar o meu melhor”, contou.

Michel Macedo tem 23 anos e nasceu em Fortaleza. Aos três anos se mudou com a família para Portland, nos Estados Unidos. Esta é terceira participação olímpica dele, se contar os Jogos da Juventude Lillehammer 2016. Ele se divide entre o esporte e a faculdade de Economia.

A competição será realizada no Centro Nacional de Esqui Alpino, situado na área montanhosa de Xiaohaituo, no noroeste de Yanqing. A melhor participação do Brasil no esqui alpino é de Nikolai Hentsch, em Turim 2006, que ficou na 30ª colocação na prova de slalom gigante. Na prova de slalom, a mesma que Michel disputará em Pequim, a melhor posição final é de Hans Egger, com a 48ª colocação na edição de Albertville 1992. Em termos de pontos, o principal resultado do Brasil na modalidade é de Maya Harrisson com 109.52.

Tags