Atletas do Fortaleza são convocadas para Copa América de Handebol

Três atletas do Fortaleza foram convocadas para a seleção brasileira master de handebol. Rachel Jucá, Viviane Pires e Leyliane Pinheiro foram chamadas para compor o grupo que disputará a primeira Copa América de Handebol. A competição acontecerá nas cidades de Vina del Mar e Valparaíso, no Chile, em abril deste ano.

O comitê organizador do Brazil Master Cup e Brazil Master Cup Nordeste é responsável por representar o handebol master do Brasil. A Copa América de Handebol Master seria disputada do dia 2 a 6 de dezembro de 2021, entretanto, foi adiada para 6 a 10 de abril. Todas as convocações são devidamente autorizadas pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).

De acordo com o comitê responsável pela gestão da modalidade "as passagens de ida e volta bem como translado, hospedagem e alimentação, para a referida competição, ficarão sob a responsabilidade de cada participante". O Fortaleza, por sua vez, comunicou que "entende que quando uma atleta é convocada para a Seleção o custo da passagem deve ser custeado pela confederação, assim não tendo previsto em orçamento o gasto das passagens aéreas".

Com isso, a cearense Raquel Jucá está realizando campanha de arrecadação para custeio das despesas. "A convocação veio ontem através do Brazil Master Cup, para representar nossa seleção Brasileira de Handebol Master 30+, na Copa América do Chile. Uma surpresa incrível, um sonho de adolescente. Atualmente concilio treinos, trabalho, maternidade, mas eu amo o handebol, sou apaixonada por esse esporte e chegar na categoria master com esse pleito me deixa super feliz. Como é esporte amador, agora vão vir os desafios de correr atrás de ajuda para custear minha ida à competição”, expõe.

A jogadora pratica handebol desde os 11 anos de idade. Ela foi campeã brasileira Juvenil, Juniores, campeã de Liga Nordeste, seis vezes campeã cearense pelo Esporte Clube Eusébio. Atualmente defende o Tricolor do Pici e participou dos nove títulos consecutivos da equipe no Estadual, de 2013 a 2021, feito inédito na competição.

A ponta esquerda Viviane Pires havia sido convocada antes do adiamento do torneio. Na ocasião, ela comemorou a oportunidade no grupo. "O sentimento é de emoção por representar toda a nação brasileira, nordestina e tricolor. Eu posso dizer que sou Fortaleza doente e vestir esse manto já é uma honra", celebrou a atleta.

Para ajudar, as pessoas podem depositar através do Pix, pelo número (85) 9-9918-7869 – Rachel Fernandes Jucá.



