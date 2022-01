Bia Haddad faz história, vence e avança à final de duplas do Aberto da Austrália

Beatriz Haddad Maia se tornou a terceira brasileira a chegar em uma final de Grand Slam. Ao lado da cazaque Ana Danilina, a paulista eliminou as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara, uma das duplas favoritas ao título, e está na final do Aberto da Austrália.

Bia e Ana começaram muito bem e venceram o primeiro set por 6 a 4. Na segunda parcial, quase garantiram a vitória, mas desperdiçaram um match-point e perderam por 5 a 7. Na terceira parte do confronto, a brasileira e a cazaque ganharam por 6 a 4 e asseguraram a histórica classificação à final.

Na decisão, elas encaram as tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova (cabeças de chave 1), que eliminaram a belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova (cabeças de chave 3) na outra semifinal. De maneira tranquila, as principais favoritas ao título venceram por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a quarta vitória no torneio, a tenista número 83 do mundo se torna a primeira brasileira finalista de um Grand Slam na Era Aberta. Desde Maria Esther Bueno, há 54 anos, nenhuma brasileira chegou a esta fase do torneio. Ela conquistou em 1960 o torneio de duplas e foi vice-campeã em 1965 na competição individual. Na final, Bia já se garante no top 70 de duplas e terá seu melhor ranking.

Sobre o assunto Brasileira Bia Haddad vence na disputa de duplas no Aberto da Austrália

Classificada às quartas do Aberto da Austrália, Bia Haddad se diz inspirada por medalhistas olímpicas

Brasileira Bia Haddad faz história e vai às semifinais do Aberto da Austrália

Tags