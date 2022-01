Brasileira Bia Haddad faz história e vai às semifinais do Aberto da Austrália

Bia Haddad venceu nesta terça-feira, 25, no Aberto da Austrália e alcançou às semifinais de duplas ao lado da cazaque Anna Danilina. Elas venceram de virada a sueca Rebeca Petterson e a russa Anastasia Potapova com parciais de 4 a 6, 7 a 5 e 6 a 3 após 2h03min de partida.

Com a terceira vitória no torneio, a tenista número 83 do mundo se torna a primeira brasileira semifinalista de um Grand Slam na Era Aberta. Desde Maria Esther Bueno, há 54 anos, nenhuma brasileira chegou a esta fase do torneio. Ela conquistou em 1960 o torneio de duplas e foi vice-campeã em 1965 na competição individual.



Bia Haddad vai tentar ser a primeira a atingir uma final de qualquer um dos quatro Slams na Era Aberta. Luisa Stefani caiu na semifinal do US Open ano passado após lesão. Com o resultado, Bia já se garante no top 70 de duplas e terá seu melhor ranking.

A dupla formada por Bia e Danilina vem invicta com título no WTA 500 de Sydney, na Austrália, e mais quatro vitórias em Melbourne. Bia e Danilina enfrentarão nas semifinais as cabeças de chave 2, as japonesas Shuko Ayoama e Ena Shibahara.



