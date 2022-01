Brasileira Bia Haddad vence na disputa de duplas no Aberto da Austrália

A atual número 1 do Brasil e 83ª do mundo também conseguiu a classificação na disputa simples do feminino

A brasileira Beatriz Haddad venceu na disputa de duplas no Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, 19, Bia fez sua estreia na chave ao lado da parceira Anna Danilina, do Cazaquistão. As duas avançaram para a segunda rodada do torneio.

A dupla formada pela paulista e pela cazaque eliminou a húngara Anna Bondar e a georgiana Oksana Kalashnikova com duplo 6 a 4, em Melbourne. Na semana passada, elas já haviam conquistado o WTA 500, torneio preparatório para o Australian Open e maior título de Bia nas duplas.

Sobre o assunto Cearense Thiago Monteiro é eliminado e brasileira Bia Haddad vence no Aberto da Austrália

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta foi a quinta vitória seguida de Bia Haddad e Danilina, que agora esperam pela definição no duelo entre as duplas Darija Jurak e Andreja Klepac contra Tereza Martincova e Martketa Vondrousova para saberem quem enfrentam na segunda rodada do Aberto da Austrália.

A atual número 1 do Brasil e 83ª do mundo também conseguiu a classificação na disputa simples do feminino. Na terça, Bia superou a norte-americana Katie Volynets, de apenas 20 anos e 176ª do ranking, por 3 a 6, 6 a 2 e 6 a 3, em 2h10 de partida. Agora, terá pela frente Simona Halep, ex-líder do ranking e atual 15ª do mundo.

Tags