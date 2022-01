De virada, Bia Haddad vence e vai às quartas do Australian Open

A brasileira Bia Haddad Maia e a cazaque Anna Danillina venceram por 2 a 1 a dupla formada pela espanhola Aliona Bolsova e a norueguesa Ulrikke Eikeri na madrugada deste domingo (23), no horário de Brasília. Com a vitória a parceria se classificou às quartas de final do Australian Open. As parciais da partida foram parciais de 3/6 6/4 7/6 (10/4) em 2 horas e 35 minutos de disputa.

Com esse resultado, a brasileira se torna a primeira representante do país a chegar nessa etapa do torneio na Era Aberta do tênis, desde Maria Esther Bueno, que foi campeã do Aberto da Austrália em 1960.

O duelo que vai valer vaga nas semifinais do torneio de 2022 será contra a dupla da sueca Rebecca Petterson e a russa Anastasia Potapova. Conforme a organização do Aberto da Austrália, o jogo ainda não tem horário previsto para ocorrer.

