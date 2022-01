Fortaleza recebe torneio de levantamento de peso com moldes olímpicos

Durante os dias 12 e 13 de fevereiro, a cidade de Fortaleza receberá a I Copa Dragão do Mar de levantamento de peso, o torneio será organizado pela Federação Cearense de Levantamento de Peso (Felp-CE) e servirá de seletiva para ingressar na seleção cearense da categoria em 2022.

A disputa será realizada no Ginásio Aécio de Borba, no bairro Benfica, e deverá reunir cerca de 80 atletas, de acordo com a expectativa dos organizadores do evento. A presidente da Felp-CE, Andrea Sabino, explica que a Federação busca garimpar talentos cearenses, visando uma boa participação no campeonato nacional da categoria.

"Nossa intenção é levar o máximo de atletas cearenses para o Campeonato Brasileiro e fortalecer o esporte estadual. Iremos conversar com os atletas sobre planejamento anual de competições e já traçar metas para que cada atleta veja as possibilidades de participar do Brasileiro", relata Sabino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a competição nacional agendada para o mês de maio, Andrea destaca que, além da I Copa Dragão do Mar, outras duas copas ainda devem ser realizadas como etapas para a formação da seleção cearense deste ano.

LEIA TAMBÉM| Djokovic deixa a Austrália após Justiça rejeitar recurso por visto cancelado



Assim como na disputa olímpica, a competição será dividida em sete categorias femininas (49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 76 kg, 87 kg e + 87kg) e sete categorias masculinas (61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 96 kg, 109 kg e + 109 kg).

Uma boa pontuação nas copas, além de um bom desempenho no campeonato cearense da modalidade são requisitos necessários para os atletas que desejam figurar entre os melhores do Estado. As inscrições para a I Copa Dragão do Mar estão abertas até o dia 7 de fevereiro.

De acordo com a presidente da Felp-CE, a Federação busca implementar novidades para os praticantes do esporte no estado, como curso técnico para treinadores de levantamento de peso, assim como oficinas sobre a modalidade a cada dois meses.

A competição será aberta ao público. Para acompanhar o evento, basta comparecer ao local da disputa portando 1kg de alimento não-perecível, assim como o comprovante de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses ou com a dose única da Janssen.

LEIA TAMBÉM| Cearense Lucas Rabelo é campeão da 1ª etapa do Circuito Nacional de Skate Steet



Serviço:

I Copa Dragão do Mar de Levantamento de Peso

Datas: 12 e 13 de fevereiro

Local: Ginásio Aécio de Borba

Horário: 8 às 12 (dia 12) e 8h às 17h (dia 13)

Inscrições: felpceara.com/copa-dragao-do-mar-2022

Tags