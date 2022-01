Cearense Amandinha é indicada ao prêmio de melhor jogadora de futsal do mundo

Eleita sete vezes melhor jogadora de futsal do mundo, a cearense joga atualmente no Torreblanca, da Espanha

Eleita por sete vezes a melhor jogadora de futsal do mundo, a cearense Amandinha irá concorrer mais uma vez ao prêmio de melhor atleta da modalidade. Ela está entre as indicadas na premiação promovida pelo site italiano Futsal Planet.

Além dela, também foram indicadas na modalidade as brasileiras Emilly (Burela-ESP), Luana Moura (Taboão da Serra) e Miúda e também a portuguesa Janice Silva, da espanhola Peque, da iraniada Malmoli, da italiana Taty e da italo-brasileira Renata.

Amandinha é a maior vencedora do prêmio, tendo conquistado sete troféus, de maneira consecutiva, entre os anos de 2014 e 2020. Atualmente ela joga no Torreblanca, da Espanha. Ela chegou ao time espanhol após encerrar vínculo de cinco anos com as Leoas da Serra. No time catarinense, ela conquistou 23 títulos e marcou 157 gols em 161 jogos.

