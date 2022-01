Cearense Bruno Taffy é convocado para disputar a Copa América de Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal divulgou nesta segunda-feira, 10, a lista de convocados para a disputa da Copa América de Futsal 2022, no Paraguai. E entre os selecionados está o cearense Bruno Taffy, natural de Fortaleza, e que atualmente defende o MFK Tyumen da Rússia. O pivô se apresentará junto com o grupo no próximo sábado, 15, em Gramado (RS). A competição será realizada entre os dias 29 de janeiro e 6 de fevereiro.

Esta não é a primeira vez que Bruno Taffy defenderá as cores da seleção. Em 2017, ainda quando jogava pelo Inter Movistar, da Espanha, ele foi convocado para disputar um amistoso contra a seleção da Catalunha, marcando dois gols na vitória do Brasil por 4 a 0. Por outro lado, é novidade na carreira do jogador de 31 anos a convocação para disputar um torneio internacional.

Com passagem pelo Fortaleza, e desde 2012 jogando no futsal do exterior, Bruno Taffy já foi eleito o melhor jogador da Espanha na temporada 2015/16 e fez dupla com os craques Falcão e Ricardinho. Pelo MFK Tyumen, o atleta recentemente marcou dois gols que garantiram a vitória da equipe de virada sobre o Kairat Almaty, do Cazaquistão, pela terceira rodada do grupo A da Liga dos Campeões de Futsal da UEFA. Ao todo, o atleta soma quatro gols marcados em seis jogos e é o artilheiro da equipe no torneio.

Assim como Bruno, todos os jogadores convocados pelo técnico Marquinhos Xavier atuam fora do Brasil em função do desgaste do final da temporada para atletas que jogam no Brasil.

“Os atletas necessitavam de um período de férias. Estamos respeitando o cronograma do Brasil e, por isso, optamos por atletas que estão em atividade pela Europa, já que eles estão em meio de temporada. Por mais que exista um consenso dos atletas e que eles treinem nas férias, estamos falando de ritmo de jogo. Entraremos em uma competição importante e eles precisam estar em ritmo de jogo”, argumentou o treinador.

O Brasil é o maior vencedor da Copa América de Futsal e vai em busca de seu 11° título na edição de número 13 do torneio. Atual campeã, a seleção brasileira derrotou a Argentina por 4 a 2, em 2017, na edição sediada em San Juan, na Argentina.

Confira a lista completa dos convocados para a Copa América de Futsal 2022:

GOLEIROS

Guitta - Sporting (POR)

Roncáglio - Benfica (POR)

Léo Gugiel - Tyumen (RUS)

FIXOS

Rangel - Kairat (CAZ)

Marlon - Palma (ESP)

ALAS

Daniel - Eléctrico (POR)

Arthur - Benfica (POR)

Felipe Valério - ElPozo (ESP)

Bruno - Ukhta (RUS)

Marcênio - Barcelona (ESP)

Matheus - Barcelona (ESP)

PIVÔS

Bruno Taffy - Tyumen (RUS)

Rafa Santos - ElPozo (ESP)

Ferrão - Barcelona (ESP)

Pito - Barcelona (ESP)

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

