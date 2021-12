Cearense Amandinha é anunciada no Torreblanca, da Espanha

Repórter do caderno de Esportes

O anúncio foi feito no último sábado, 25, por meio das redes sociais

A cearense Amandinha, sete vezes eleita a melhor do mundo de futsal, está de clube novo. A jogadora irá defender o Torreblanca, da Espanha. O anúncio foi feito no último sábado, 25, por meio das redes sociais.

"Venho anunciar que Torreblanca, é o meu novo clube. Após 11 anos de carreira profissional no Brasil, chegou o momento de ir à Europa, a Espanha é o meu destino. Espero que juntos possamos construir uma grande história. Estou muito feliz com o novo desafio. Os planos de Deus são maiores que os meus", escreveu a cearense em sua conta perfil do Instagram.

Ela chega ao time espanhol após encerrar vínculo de cinco anos com as Leoas da Serra. No time catarinense, ela conquistou 23 títulos e marcou 157 gols em 161 jogos.

