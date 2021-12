Sócio do Crystal Palace fecha acordo por compra da SAF do Botafogo

Empresário americano que lidera a Eagle Holding, John Textor é sócio do Crystal Palace, da Inglaterra, e vem buscando aumentar sua participação em outros clubes no futebol mundial

O Botafogo e o fundo americano Eagle Holding, liderado pelo o empresário John Textor, fecharam, nesta sexta-feira, um acordo pela compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube carioca. O clube confirmou o acerto através de nota oficial.

Segundo o Alvinegro, a Eagle Holding fez uma oferta não vinculante visando a constituição de uma nova estrutura societária através da SAF. O clube enviou uma contraproposta, que foi aceita pela empresa. Agora, serão necessário trâmites jurídicos e legais para formalização da nova parceria.

Ao site do Botafogo, o presidente Durcesio Mello comemorou a negociação e projetou o futuro do clube.

"É com grande satisfação que anunciamos esse marco histórico no Botafogo. Um clube da nossa grandeza terá um parceiro de altíssimo nível para investir e criar as condições que nos possibilitem retomar o protagonismo no futebol brasileiro e mundial. Agora, iniciamos uma segunda etapa do processo, igualmente importante, antes de formalização da nova constituição jurídica", destacou.

Jorge Braga, CEO do Alvinegro, também celebrou o acordo.

“Foram nove meses de muito trabalho sério e profissional para chegar ao fim de 2021 com o Botafogo na Série A e agora com um investidor na SAF. Estou muito feliz por poder contribuir com o Glorioso”, disse.

O acerto foi inicialmente confirmado por Pedro Mesquita, responsável pela área de banco de investimento da XP, que auxiliou o Botafogo na busca por investidor.

"Gostaria de parabenizar o Botafogo pela assinatura de acordo com o grupo liderado pelo americano John Textor! Mais um clube que escolheu o caminho da profissionalização! Parabéns a todos os envolvidos!", escreveu no Instagram.

Empresário americano que lidera a Eagle Holding, John Textor é sócio do Crystal Palace, da Inglaterra, e vem buscando aumentar sua participação em outros clubes no futebol mundial. Em 2013, adquiriu 18% das ações do clube inglês por 103 milhões de euros. Recentemente, o empresário tentou comprar parte do Benfica, mas não obteve sucesso.

