Dois dias após deixar hospital, Pelé celebra o Natal com a família

Dois dias após receber alta, Pelé usou suas redes sociais para deixar uma mensagem de Natal neste sábado. Em tratamento de um tumor no cólon, o ídolo do Santos deixou o Hospital Albert Einstein na última quinta-feira e passou as celebrações natalinas com a família.

Em publicação feita em seu perfil oficial no Instagram, o Rei do Futebol afirmou estar vivendo "momentos de amor, paz e união" e postou foto ao lado da esposa.

Pelé realizou cirurgia em setembro, mas voltou a ser internado em dezembro. Com a confirmação de seu estado de saúde estável, o ex-atleta recebeu alta, mas seguirá com o tratamento do tumor.