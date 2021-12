Em busca da terceira vitória consecutiva, Fortaleza BC enfrenta Minas

.

O Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra na manhã deste domingo, 19, em seu penúltimo compromisso no ano pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2021/2022. Pela 8ª rodada da fase classificatória, o clube enfrenta o Minas às 11 horas na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte (MG). O jogo será transmitido pelo Youtube do NBB. A partida é uma oportunidade para o Carcalion consolidar uma boa sequência na competição: o time que vem de duas vitórias, sobre Paulistano e Corinthians, pode chegar ao terceiro triunfo consecutivo.

O adversário, porém, não promete moleza. O Minas é o atual terceiro colocado do NBB, com 20 pontos, tendo um aproveitamento de 81,8% nos 11 jogos que disputou na competição — foram nove vitórias e duas derrotas. O Fortaleza Basquete Cearense, por sua vez, começa a rodada na 12ª colocação, com 14 pontos — foram quatro vitórias e seis derrotas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também jogando a Basketball Champions League Americas (BCLA), o Minas vem de uma maratona de jogos: em 20 dias, foram oito jogos. A última partida foi uma vitória de 95 a 84 sobre o Obras Sanitarias, da Argentina, jogo ocorrido na última quarta-feira, 15. O time lidera o grupo C da competição internacional, com duas vitórias em dois jogos.

Temos dois jogos duros pela frente, o Fortaleza é uma equipe que também vem de vitórias e está crescendo no campeonato

Em declaração divulgada pela assessoria do Minas, o técnico Léo Costa ressaltou a importância de fechar o ano com vitórias e destacou a sequência do Fortaleza Basquete Cearense. "Temos dois jogos duros pela frente, o Fortaleza é uma equipe que também vem de vitórias e está crescendo no campeonato. O Unifacisa também é um time forte, formada por jogadores experientes e então precisamos estar focados. Espero também contar com o apoio da torcida para fecharmos o ano bem", afirmou.

Uma vitória do Fortaleza Basquete Cearense encerraria uma incômoda marca. O time ainda não venceu jogando fora de casa nesta temporada do NBB. Para isso, o técnico Alberto Bial tem todo o elenco à disposição. O Minas também terá força máxima.

Atualmente, o Carcalion é o último time que teria vaga nos playoffs do NBB. O regulamento prevê que os 12 melhores times passam para a fase decisiva. Após o confronto com o Minas, os comandados de Alberto Bial encaram o Flamengo, segundo colocado do NBB, na terça-feira, 21, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Serviço:

Assista o jogo em: https://youtube.com/nbboficial

LEIA MAIS NO ESPORTES O POVO

Marcelo de Lima Henrique integrará quadro da FCF e apitará jogos do Campeonato Cearense em 2022

Ceará e Fortaleza miram contratação de camisa 9 de peso para temporada 2022

Cruzeiro é comprado por Ronaldo Fenômeno

Tags