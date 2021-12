Marcelo de Lima Henrique integrará quadro da FCF e apitará jogos do Campeonato Cearense em 2022

Marcelo de Lima Henrique integrará o quadro de arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF) na próxima temporada. O árbitro já apitou jogos do Campeonato Cearense, entre eles a final do Estadual entre Ceará e Fortaleza em 2020.



Paulo Sílvio, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol, explica que o interesse na vinda do árbitro ao Estado surgiu em 2019. “O primeiro contato não foi agora, foi em 2019 quando o Marcelo de Lima estava deixando a Federação Carioca. Quando eu tomei conhecimento, eu entrei em contato e fiz o convite para ele vir para o Estado. Questões familiares, na época, impediram a sua vinda”, pontua.



“Esse ano, ele me procurou e perguntou se o convite ainda estava de pé. Pelo profissional que ele é, pelo ano que ele fez no Brasileiro, a gente conversou com o presidente (FCF) doutor Mauro Carmélio e ele autorizou a vinda dele para a arbitragem cearense”, complementa.



Marcelo de Lima Henrique foi árbitro do quadro da FIFA de 2008 a 2014. Sem federação desde 2019, ele fazia parte do quadro master da Comissão de arbitragem da CBF. O grupo conta com árbitros ex-FIFA e aqueles que possuem mais de 100 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro.



Atualmente a arbitragem cearense passa por um processo de renovação com a inclusão de profissionais jovens. “Eu acredito que vai nos ajudar e muito nesse processo de renovação da arbitragem cearense. Tem muitos jovens e a experiência do Marcelo de Lima no meio desses jovens vai agregar e muito para darmos continuidade no crescimento da arbitragem cearense”, ressalta Paulo Sílvio.



