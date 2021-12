Ronaldo Fenômeno lança campeonato de eSports; prêmios chegam a RS 30 mil

Ídolo consagrado no futebol, o eterno camisa 9 da seleção brasileira promete uma carreira promissora no eSports com o seu próprio torneio "Copa Ronaldo TV"; premiações estão entre R$ 30 mil, R$ 12 mil, R$ 6 mil e R$ 2 mil

Ronaldo Fenômeno, o eterno camisa 9 da seleção brasileira de futebol, lançou um torneio de eSports com premiação de R$ 30 mil. A "Copa Ronaldo TV de Call of Duty: Warzone" acontece no dia 21 de dezembro, às 19 horas (horário de Brasília) e vai reunir diversos jogadores de e-Sports, além de jogadores de futebol. A competição será transmitida ao vivo no canal de Ronaldo na plataforma Twitch.

Fã assumido de jogos eletrônicos, Ronaldo criou seu canal na plataforma de transmissões ao vivo recentemente e já possui 250 mil seguidores. Além da premiação de R$ 30 mil para o campeão do torneiro, o segundo lugar garante R$ 12 mil e o terceiro R$ 6 mil. O MVP da competição, que consiste no jogador com o maior número de inimigos derrotados, pode ganhar R$ 2 mil.

Consagrado mundialmente no futebol, Ronaldo já possui uma carreira promissora no eSports. Seu canal estreou no dia 25 de novembro e em sua primeira transmissão na internet, jogando "Call of Duty: Warzone", a audiência chegou a 15 mil espectadores simultaneamente. Além disso, o craque já havia começado no ramo investindo em uma empresa de games e eSports. Ronaldo é o presidente do conselho da Oddz, agência de marketing esportivo e entretenimento.

Confira abaixo o vídeo sobre a Copa Ronaldo TV publicado pelo jogador ou clique aqui:

