Veja a programação esportiva completa do Festival Elos; programe-se

O "Festival Elos - Ações que transformam o Mundo" acontecerá neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de dezembro. A programação esportiva inclui disputas de skate, BMX, voleibol, tênis e beach tênis, além da I Copa da Diversidade, torneio de fut7 exclusivo para times LGBTQIA+. A maior parte das competições será realizada no Centro de Formação Olímpica (CFO). No encerramento de cada dia, haverá apresentações das DJs Ada Porã e Maíra Sales.

A Copa da Diversidade, que contará com 25 times e quase 200 jogadores de fut7, será disputada na Areninha do Castelão, ao lado do CFO. O torneio celebra e incentiva a ocupação cada vez maior do público LGBTQIA+ em espaços historicamente conservadores e ligados ao universo heteronormativo.

"Entendemos que esse é um dever político do festival, já que esse é um evento com múltiplas experiências, com um discurso de inclusão, com discussões de gênero, de raça e inclusão social", diz Paulo Feitosa, diretor da Quitanda Soluções Criativas, responsável pela organização do Festival Elos.

Dentro da programação esportiva, o Festival Elos promoverá a 3ª etapa do Circuito Cearense de Vôlei de Praia de Base nas categorias masculina e feminina, assim como a última etapa do Campeonato Cearense de BMX.

Devido às restrições impostas pela pandemia e em conformidade com o decreto estadual, o acesso aos torneios e às partidas da Copa da Diversidade será controlado, mediante apresentação do passaporte da vacina e uso obrigatório de máscara. A capacidade de lotação da Arena Elos é de 1.000 pessoas. A entrada dos atletas e das federações ocorre no portão P3. Já a entrada do público pelo portão B do CFO.

Confira a programação completa:

Dia 11 (sábado)

3° Etapa do Circuito Cearense de Vôlei de Praia de Base, temporada 2021



15h às 17h: SUB 15 - Masculino e Feminino

17h às 22h: SUB 19 - Masculino e Feminino



Etapa Final do Campeonato Cearense de Bicicross2021: Treinos oficiais por categorias

17h às 18h: Treinos das categorias Kids (Crianças de 5-6, 7-8, 9-10 anos e Girls até 13 anos)

18h às 19h: Treinos das Categorias 11-12, 13-14, 15-16 anos e Girls 14+

19h às 20h: Treinos das Categorias Cruiser e MTB

20h às 21h: Treinos das Categorias - Mens 17 a 20 anos, Master, 40 anos+ e Super Class



Torneio Elos de Tênis:

Sem horário definido: 1ª Classe Masculino Convencional / Masculino Duplas Sobre Cadeiras de Rodas.



Torneio Elos de Beach Tênis - Feminino e Masculino

15h: Duplas Masculino Pró (Oitavas)

16h10min: Duplas Masculino Pró (Oitavas)



17h20min: Duplas Masculino Pró (Oitavas)

16h30min: Duplas Masculino Pró (Quartas)

19h40min: Duplas Masculino Pró (Quartas)

20h50min: Duplas Masculino Pró (Quartas)



Campeonato ELOS de Street Skate:

16h às 16h30min: Treinos Livres

16h30min às 17h: Aquecimento Oficial Categorias - Feminino e Iniciante

17h às 18h30min: Competições Oficiais Feminino e Iniciante

18h30min às 20h: Treinos Livres



Copa ELOS de Fut7 da Diversidade:

17h às 18h: Cangayceiros X Naara

18h às 19h: União x Blogayras

19h às 20h: Tottenham X Cangayceiros

20h às 21h: Naara X União

21h às 22h: Blogayras X Tottenham



Lounge DJ – Pódio / Praça Convivência:

17h30min: DJ Ada Porã

18h30min: Dj Maíra Sales

Praça Convivência: Feira de Inovação Sócio Esportiva



Dia 12 (Domingo)

3° Etapa do Circuito Cearense de Vôlei de Praia de Base, temporada 2021

15h às 17h: SUB 17 - Masculino e Feminino

17h Às 22h: SUB 21 - Masculino e Feminino



Etapa Final do Campeonato Cearense de BMX 2021:

15h30min às 16h45min: Volta de aquecimento por grupos

17h às 17h20min: Solenidade de abertura e desfile das delegações

17h20min: Início da Fase Classificatória

19h: Início das Finais

19h45min: Entrega da Premiação



Torneio Elos de Tênis:

Sem horário definido: 1ª Classe Masculino Convencional / Masculino Duplas Sobre Cadeiras de Rodas.



Torneio Elos de Beach Tênis – Feminino e Masculino

15h: Duplas Masculino Pró (Semifinal)

16h10min: Duplas Masculino Pró (Semifinal)

17h30min: Duplas Masculino Pró (Final)



Campeonato ELOS de Street Skate:

16h às 16h30min: Treinos Livres

16h30min às 17h: Treino Oficial Categoria Mirim

17h às 17h30min: Competição Categoria Mirim

17h30min às 18h: Treino Oficial Categoria Amador

18h às 18h30min: Competição Categoria Amador

18h30min às 20h: Treinos Livre + Pista liberada + Premiação de Todas as Categorias



Copa ELOS de Fut7 da Diversidade:

16h às 17h: Cangayceiros X União

17h às 18h: Naara X Tottenham

18h às 19h: Blogayras X Cangayceiros

19h às 20h: União X Tottenham

20h às 21h: Naara X Blogayras



Lounge DJ – Pódio / Praça Convivência:

17h30min: DJ Ada Porã

18h30min: Dj Maíra Sales



Praça Convivência: Feira de Inovação Sócio Esportivo





Com informações da repórter Iara Costa