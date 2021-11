Hamilton é multado em R$ 150 mil pela FIA após vitória em São Paulo; entenda

Piloto da Mercedes tirou o cinto de segurança com o carro ainda em locomoção e terá de pagar parte da multa ainda neste ano e o restante em 2022

Lewis Hamilton foi multado pela FIA logo após sua vitória no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O heptacampeão mundial tirou o cinto de segurança pouco depois de cruzar a linha de chegada, quando ainda estava em locomoção.

O valor da multa foi de 25 mil euros (R$ 156 mil). O piloto terá de pagar 5 mil euros (R$ 31 mil) neste ano e outros 20 mil euros (R$ 124 mil) em 2022.

A FIA entende que, embora Lewis Hamilton estivesse se locomovendo em uma velocidade bem inferior à da corrida, ainda assim, considerando se tratar de um carro de Fórmula 1, a ausência do cinto de segurança pode colocar a vida do piloto em risco.

Além disso, os comissários da FIA entendem que a conduta dos pilotos de Fórmula 1 em relação ao regulamento é extremamente importante, uma vez que muitos deles são exemplos para pilotos mais jovens, de outras categorias.

Essa foi a terceira punição de Lewis Hamilton neste fim de semana. Além da multa de 25 mil euros, o piloto da Mercedes perdeu cinco posições no grid de largada do GP de São Paulo pela troca do motor de combustão interna (ICE) e largou na última colocação da Sprint Race por uma irregularidade em sua asa móvel.

