Fortaleza Basquete Cearense estreia no NBB com elenco renovado e sem ter feito jogos de pré-temporada

A temporada do Novo Basquete Brasil 2021/2022 começou no sábado passado, e o Fortaleza Basquete Cearense estreia na competição na próxima quarta-feira, 27, quando recebe o Unifacisa-PB, no Centro de Formação Olímpica, às 19 horas.

O que preocupa para a campanha do Carcalaion é que o time é um dos poucos clubes da competição que não jogou nenhuma partida de pré-temporada, e o único que não fez sequer um jogo-treino antes do início do NBB.

O clube cearense perdeu cinco jogadores ao fim da última temporada: Mathias, Brite, Schneider, Cauê Verzola e Alex Oliveira. Mas também conseguiu manter peças importantes, como Sualisson, Rashaun e o americano Desmond Holloway, que renovaram contrato com o Tricolor.

Outros cinco nomes chegaram para compor elenco: Davi Rossetto, Ralfi Ansaloni, Pedro Teruel, Nehemias Morillo e Matheus Eugeniusz. O Carcalaion também conta com a subida de quatro jogadores das categorias de base: Pedro Lobo, Lassance, Gabriel Fernandes e Samuel Oliveira.

Para a partida de estreia diante do Unifacisa, o Fortaleza Basquete Cearense deve contar com presença de público no Centro de Formação Olímpica. Devido a pandemia, a definição acontecerá nesta segunda, junto com os protocolos de higiene e segurança, caso haja liberação.

A partida de abertura terá transmissão do canal do YouTube do NBB, mas também pode ter liberação para ser exibida no canal da TV Leão, às 19 horas.

