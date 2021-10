Estreia do Fortaleza Basquete Cearense no NBB terá presença de público

Carcalaion recebe o Basquete Unifacisa-PB nesta quarta-feira, 27, no Centro de Formação Olímpica (CFO) com 10% da capacidade do ginásio liberada para a torcida, algo em torno de 2.100 pessoas

O Fortaleza Basquete Cearense terá um reforço de peso na estreia da temporada no Novo Basquete Brasil (NBB). Após quase dois anos sem a presença de público nos seus jogos devido a pandemia de covid-19, o Carcalaion poderá contar com o apoio da torcida no jogo contra o Basquete Unifacisa-PB, marcado para esta quarta-feira, 27, às 19 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

A diretoria do clube ainda está elaborando o protocolo de segurança para a partida, mas já há definição de que será liberado 10% da capacidade do ginásio — cerca de 2.100 torcedores. Parte da carga de ingressos — 1.000 entradas — será destinada para os sócios-torcedores do Fortaleza, por meio do check-in, assim como acontece nos jogos de futebol.

Outros 1.000 ingressos já estão disponíveis para venda para o público em geral no site da Bilheteria Virtual. Os preços variam de R$ 10 (meia-entrada — Cadeira Superior) a R$ 100 (inteira — Área VIP). As 100 entradas restantes serão destinadas a funcionários da equipe cearense. Todos os detalhes dos procedimentos para o duelo serão divulgados pelo clube nesta terça-feira, 26.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza Basquete Cearense estreia no NBB com elenco renovado e sem ter feito jogos de pré-temporada

Para esta temporada do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense terá uma equipe reformulada em relação à última edição da liga, quando acabou eliminado nas oitavas de final da competição. O clube perdeu cinco jogadores e contou com a chegada de seis reforços. Destaque para o retorno do armador Davi Rosseto, que atuou pelo Carcalaion de 2012 a 2018.

A partida de estreia da equipe cearense do NBB 2021/2022 terá a transmissão ao vivo no canal oficial da competição no YouTube.





Tags