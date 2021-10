F1: não haverá corrida neste domingo, 3; saiba quando será o próximo GP

Neste fim de semana, 2 e 3 de outubro, não haverá treinos ou corrida de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Turquia de F1 irá ocorrer no Circuito de Istambul, no dia 10

Não haverá treino ou prova de Fórmula 1 neste fim de semana, 2 e 3 de outubro. O Grande Prêmio da Turquia de F1 irá ocorrer no Circuito de Istambul, no dia 10 de outubro (10/10), domingo.

Na sexta-feira, 8, e no sábado, 9, os competidores participarão de treinos e classificatórias. Os eventos terão transmissão ao vivo em rede aberta de TV, no canal Band. Além disso, serão transmitidos online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

GP da Turquia de F1: problemas na pista

Durante a corrida de 2020 do GP da Turquia, pilotos e equipes reclamaram da falta de aderência no circuito de Istambul. Max Verstappen disse que foi a corrida "menos divertida" de sua carreira, enquanto Lewis Hamilton, ganhador da disputa, chamou de "aterrorizante".

Em 2020, um asfalto novo foi colocado no circuito, depois de ter ficado inutilizado desde 2011, quando o GP da Turquia parou de acontecer. Com efeito de chuvas, o asfalto não funcionou como deveria. Neste ano, ajustes na pista foram realizados, segundo Michael Masi, diretor de provas da categoria.

"Toda superfície da pista recebeu um tratamento para melhorar o nível de aderência. Regularmente, a cada temporada, enviamos atualizações para todas equipes sobre qualquer mudança para os próximos eventos. Seja das barreiras, das zebras, de qualquer coisa. Até das áreas re-asfaltadas", explicou ele.

"A superfície do circuito da Turquia foi limpa com água sob alta pressão, um tratamento regular. Vimos que normalmente Singapura faz isso, onde as ruas são recapeadas de forma regular por todo movimento. Isso, além de outras mudanças, foram feitas na Turquia", complementou.

