Tênis de mesa: garoto vence paralímpico cearense vai disputar nacional

O atleta cearense Matheus Lamboglia vai representar o Estado na etapa nacional dos Jogos Paraolímpicos Escolares após ter se sagrado campeão estadual de tênis de mesa. Aluno do 9º ano do ensino fundamental do Colégio Darwin, ele venceu a disputa no sábado, 25, no Centro de Formação Olímpica (CFO) e agora voltará suas atenções para o campeonato que será disputado em São Paulo, em novembro.

A medalha de ouro assegurada no certame estadual coroou as longas sessões de treino que o menino tem durante a semana. Matheus é atleta da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e, sob olhares do seu treinador, Rodrigo Oliveira, dedica seis horas por dia, durante cinco dias na semana, para aperfeiçoar os movimentos.

Além da conquista do último sábado, o cartel de Matheus conta com outros feitos anteriores, como o 1º lugar no Cearense de Tênis de Mesa, na categoria Absoluto D, e a 3ª posição no Brasileiro, na categoria Rating M. E para o próximo nacional que disputará, o garoto espera assegurar mais outra medalha para o Ceará na modalidade.

"Minha expectativa para o nacional é ganhar e conseguir chegar no top, ficar entre os três melhores. Mas chegar até a semifinal, já seria uma bela conquista", disse o jovem atleta.

O atleta tem displasia fibrosa na perna esquerda, uma condição congênita benigna (não cancerosa), que manifesta o desenvolvimento do tecido fibroso anormal no lugar do osso normal, e é classificado nas disputas como Andante.

