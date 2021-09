Calderano faz história ao ingressar no top 5 mundial do tênis de mesa

Uma publicação compartilhada por Hugo Calderano (@hugocalderano)

Na semana passada, o mesatenista brasieliro, de 25 anos, era o oitavo melhor do mundo, mas galgou três posições após conquistar no último sábado (25) o título do WTT Star Contender, uma das principais competições do circuito mundial da modalidade. Ele superou na final o o eslovaco Darko Jorgic por 4 a 2 (11/5, 6/11, 10/12, 11/9, 11/3 e 11/9), em Doha (Catar).

Feminino e duplas

A paulista Bruna Takahashi subiu quatro posições, passando a ocupar a 45ª colocação no ranking mundial feminino, a melhor colocação dela na carreira. A subida ocorreu após a brasileira chegar nas quartas de final do WTT Star Contender, em Doha.

Também houve avanço nas duplas mistas. Vitor Ishiy e Bruna Takahashi saltaram dez posições e agora ocupam a 28ª colocação.

