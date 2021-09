Final da Libertadores 2021: veja quando será o jogo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) já confirmou a data da decisão do torneio, que antes teve suas datas adiadas. Palmeiras enfrentará o Flamengo no Uruguai: no estádio Centenário, em Montevidéu.

A Libertadores da América é um dos maiores campeonatos em 2021 e já tem data marcada para a sua final. O atual campeão, Flamengo, é favorito para chegar a final e o jogo segue rolando na noite desta quarta, 29 de setembro (29/09).

A decisão do maior torneio de clubes da América do Sul acontecerá em Uruguai, no estádio Centenário, de Montevidéu. Esta será a terceira final seguida em jogo único, conforme adotou a Conmebol. Modelo foi aderido a partir da edição de 2019, vencida pelo Flamengo, no Peru, contra o River Plate.

Final da Libertadores: quando vai ser?

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) já confirmou a data da decisão do torneio: será no sábado, 27 de novembro (27/11) no estádio Centenário, de Montevidéu, no Uruguai. Antes marcado para o dia 20 do mesmo mês, a Confederação modificou seu planejamento inicial, que previa na tabela original que o título fosse definido uma semana antes. A decisão da Copa estava prevista para o dia 6 de novembro, mas foi adiada anteriormente para o dia 20 e, agora, será no dia 27 de novembro. A instituição não revelou o motivo da troca de datas.

