Pan-Americanos: semana inicial e o quadro de medalhas do Brasil

Próximo de completar uma semana do inicio dos jogos Pan-Americanos; confira o quadro de medalhas com todos os detalhes dos principais brasileiro nos pódios

Com a sua abertura no último dia 20, o Pan-Americano de Santiago se aproxima de completar sua primeira semana de jogos. O quadro de medalhas já tem uma larga vantagem dos Estados Unidos, que hoje estão isolados na liderança. O Brasil está na quarta posição, atrás também de Canadá e México.

Ao todo, são mais de 6.500 atletas de 41 países membros da Organização Desportiva Pan-Americana que estão competindo na 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos , que acontecem em Santiago, Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro. As competições, em sua maioria, servem de eliminatórias olímpicas, com cotas de Paris 2024 em jogo.

Brasil nos Jogos Pan-Americanos



O Brasil, atualmente, tem 14 conquistas de medalhas de ouro. Uma curiosidade que vale salientar é que sete dos 14 ouros são da natação. Além da natação, a ginástica artística, remo, skate e taekwondo foram os esportes em que os brasileiros conquistaram a primeira posição do pódio.

Nesta quinta-feira, o Brasil tem chance de ampliar suas conquistas de ouro. Às 20h (horário de Brasília), o time feminino do Brasil vai disputar a final contra a República Dominicana.

Ginástica brasileira se despede do Pan com recorde de Flávia e ouros de Rebeca e Nory; CONFIRA

Jogos Pan-Americanos: quadro de medalhas

O resultado parcial do quadro de medalhas coloca o Estados Unidos na liderança isolada das equipes com mais medalhas nos primeiros seis dias de jogos Pan-Americanos, o Brasil, ocupa a quarta posição; confira

# Países Ouro Prata Bronze Total 1 Estados Unidos 59 39 38 136 2 Canadá 28 23 27 78 3 México 27 15 24 66 4 Brasil 14 24 25 63 5 Colômbia 6 10 8 24

Jogos Pan-Americanos 2023: onde assistir

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 serão transmitidos ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil, streaming do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pelo CazéTV, no YouTube.

Brasil fica fora do pódio na maratona dos Jogos Pan-Americanos de Santiago; CONFIRA