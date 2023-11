Brasil x Estados Unidos no Pan-Americano: onde assistir e horário

Matheus Nascimento é o principal destaque da seleção sub-23 que vai estar presente durante os jogos Pan-Americanos de 2023; veja onde assistir e o horário da estreia do Brasil Crédito: Pedro Nasper/CBF

O Brasil, na busca da sua quinta medalha de ouro no Pan-Americano, irá estrear contra os Estados Unidos pelo grupo B dos jogos de Santiago, ao lado de Colômbia e Honduras. A partida acontecerá no Estádio Playa Ancha, em Valparaíso, Chile, a partir das 18h (horário de Brasília). Ramon Menezes, técnico da seleção durante o Pan-Americano e nas Olimpíadas de 2024, não contará com suas principais peças na competição em Santiago. Vitor Roque, Andrey Santos e Marcos Leonardo, principais esperanças do Brasil para 2024, não foram convocados.

Brasil x Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos: convocados

Sem suas peças mais badaladas, Ramon Menezes convocou uma elenco “experiente” que provavelmente algumas peças serão aproveitadas na convocação de Paris 2024; confira Matheus Nascimento e Figueiredo serão durante o Pan as principais esperanças nacionais no futebol. Ambos cariocas, as jovens estrelas em seus times, Botafogo e Vasco, respectivamente, são peças importantes no esquema montado por Ramon Menezes. Atletas nos Jogos Pan-Americanos: VEJA quem são os principais destaques Brasil x Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos: onde assistir e horário

Data: Segunda-feira, 24 de outubro de 2023



Horário: 18h (horário de Brasília)



Local: Estádio Playa Ancha; Valparaíso, Chile



Estádio Playa Ancha; Valparaíso, Chile Onde assistir: Canal Olímpico do Brasil (COB) e Cazé TV. Futebol no Pan-Americano: quantas medalhas tem o Brasil no futebol masculino? Fora da última edição do Pan-Americano, em Lima, Peru, o futebol masculino conquistou ao longo dos jogos quatro medalhas de ouro. A última conquista de ouro pela Seleção masculina foi em 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos. As demais medalhas de ouro do Brasil foram nas edições de 1963, em São Paulo, de 1975, na Cidade do México, e de 1979, em San Juan, Porto Rico.

Futebol no Pan-Americano: por que a seleção feminina não está na competição? A ausência da seleção brasileira feminina nos Jogos Pan-Americanos, na verdade, é algo positivo. Isso porque a seleção brasileira não alcançou a vaga por ter conquistado a Copa América de 2022. As vagas para o Pan de 2023 foram distribuídas justamente pela Copa América. As seleções que terminaram entre o 3° e 5º lugar garantiram presença no evento. A seleção brasileira que venceu o torneio, ficou de fora, assim como a vice, Colômbia. Os representantes da América do Sul durante o Pan são Argentina, Paraguai, Chile e Venezuela. A Venezuela, que ficou na 6ª posição, se classificou automaticamente já que o Chile, que ficou em sua frente, se classificou por ser o país sede.