Atletas nos Jogos Pan-Americanos: quem são os principais destaques

O torneio é um dos mais importantes do mundo e reúne os países que fazem parte do continente americano para a disputa de várias modalidades esportivas. Além disso, milhares de atletas das Américas do Sul, Norte e Central.

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 começaram nesta sexta-feira, 20 de outubro, com uma cerimônia de abertura em Santiago, no Chile, onde será a sede do evento neste ano. O Pan segue até o dia 15 de novembro.

Com apenas 11 anos de idade, Rayssa Leal se tornou a mais jovem skatista a vencer uma final do Mundial de Skate Street feminino, em Los Angeles. O caso repercutiu no país e muitos ficaram admirados com o talento de Leal.

Em 2022, ela foi considerada a melhor do mundo no individual geral na sua modalidade.

Ela já conquistou cinco das seis medalhas do Brasil no Mundial de Ginástica Artística da Antuérpia. A jovem brasileira também levou medalha de ouro no salto nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e foi a primeira mulher do país a ganhar duas medalhas em uma edição olímpica.

No ano de 2014, Calderano fez história para o país e conseguiu a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude, na China, que também foi a primeira medalha do tênis de mesa brasileiro em uma competição olímpica.

Marcus Vinicius D’Almeida - Tiro com arco

O nome brasileiro com mais destaque na modalidade de tiro com arco, Marcus Vinicius se tornou o primeiro arqueiro do Brasil a conquistar a liderança do ranking mundial no tiro com arco recurvo.

Em 2021, o atleta de 25 anos de idade foi vice-campeão mundial e em 2022, ganhou como melhor atleta do tiro com arco do Prêmio Brasil Olímpico.

Em janeiro deste ano, D'Almeida também foi indicado ao prêmio de melhor atleta do ano pela World Archery.

Fernando Scheffer - Nadador



Um dos escolhidos para ser porta-bandeira do Brasil na abertura dos Jogos-Pan-Americanos, Fernando Scheffer conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019, no Peru, e também foi bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 nos 200 metros livre.

Jogos Pan-Americanos 2023: atletas para ficar de olho

Confira atletas de outros países americanos que demonstram potencial para se dar bem na competição.

Angelo Caro - Skate

O peruano, de 24 anos de idade, já foi campeão nacional em seu país. Caro também participou do Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio e finalizou no quinto lugar.

Martín Vidaurre - Ciclismo Mountain Bike



Natural do Chile, Martin Vidaurre é uma grande aposta do país na modalidade Ciclismo Mountain Bike. Com apenas 23 anos de idade, o jovem foi o primeiro ciclista sul-americano a conquistar um título mundial no cross country olímpico (XCO), em qualquer categoria, na Itália.

Mariana Pajón - Colombia - Ciclismo BMX racing

A colombiana, de 32 anos de idade, é bicampeã olímpica, pois ganhou medalha de ouro na categoria de ciclismo BMX feminino nas Olímpiadas de Londres 2012 e do Rio 2016.

Além disso, a jovem vem conquistando diversos títulos ao longo de sua carreira, como campeã nacional, latino-americana e mundial.

Skate, escalada e breaking, CONFIRA as modalidades urbanas que estreiam nos Jogos Pan-Americanos