Sem Bambu, zagueiro Capasso deve ser titular do Vasco contra o Fortaleza

Defensor argentino deve ganhar chance na equipe cruzmaltina diante do Leão do Pici, no próximo sábado, 27, no Castelão

O Vasco segue com a preparação visando o duelo contra o Fortaleza, marcado para o próximo sábado, 27, às 16 horas, no Castelão. Os cruzmaltinos precisam de um bom resultado para saírem da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O técnico Maurício Barbieri começou a esboçar a escalação para a partida. Em princípio, a equipe terá duas mudanças em relação àquela que começou a derrota para o São Paulo.

Na zaga, Robson não participou dos últimos treinos. O argentino Capasso vem trabalhando entre os titulares e deve ganhar mais uma chance.

Já no ataque, sem Pedro Raúl, suspenso, o experiente Alex Teixeira vem treinando na equipe titular. Com isso, o experiente jogador e Figueiredo podem fazer a função de principal homem do setor.