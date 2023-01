Por que Roberto tinha o apelido de "Dinamite"?

Ídolo do Vasco da Gama ganhou o apelido ainda no seu começo de carreira, marcada por centenas de gols ao longo de 21 anos de carreira

Carlos Roberto de Oliveira, ídolo máximo do Vasco da Gama, morreu na manhã deste domingo, 8 de janeiro, vítima de um câncer no intestino. Entre os maiores goleadores do Cruzmaltino e do futebol brasileiro, ele entrou para a história com um “sobrenome” que ganhou ainda no começo de sua carreira: Dinamite. Mas você sabe o porquê deste apelido e como ele foi criado?

Logo na sua terceira partida como profissional, o jovem atacante do Vasco foi escalado para enfrentar o Internacional, do Rio Grande do Sul. O ano era 1971, ele tinha 17 anos e aquela era sua primeira partida no Estádio Maracanã.

“Entrei no jogo, peguei a bola na intermediária, fui levando, levando, dei um corte no zagueiro e bati. Um chute forte, de fora da área”, contou o ex-atacante em entrevista ao Uol, em 2017. “A rede não era como agora, esticada. Naquela época, tinha um ‘véuzinho’. (Após o chute) Quando a bola entrou, voou a rede”, disse, relembrando ali do seu primeiro gol.

O momento foi registrado por um fotógrafo do extinto Jornal dos Sports, que deu como manchete no dia seguinte: “Garoto-Dinamite explode no Maracanã”. “Desse título surgiu mais na frente o ‘Roberto Dinamite''', mencionou o ídolo cruzmaltino.

Adotado o apelido, o atacante marcou seu nome na história tanto do Vasco, como do futebol brasileiro e mundial. Até hoje, é o maior artilheiro do Campeonato Brasil, com 190 gols.

No clube carioca, conquistou um Campeonato Brasileiro, em 1974, e cinco Campeonatos Cariocas, em 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992. Com o emblema do Gigante da Colina estampado no peito, Dinamite marcou 717 gols em 1.127 jogos, entre 1971 e 1992.



Roberto Dinamite #MaiorDeTodos: Vasco lamentou morte do ídolo

O Vasco lamentou a partida do ídolo em uma postagem nas redes sociais. "É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz", disse a postagem do clube.

Clubes prestam homenagens a Roberto Dinamite

Apesar de ser ídolo do Vasco, Roberto Dinamite é reconhecido como um grande artilheiro da história do futebol brasileiro. Por isso, clubes como Corinthians, Botafogo e Fluminense também prestaram homenagens ao jogador. Em postagem no Twitter, o Santos compartilhou uma foto de Roberto com Pelé.

A Prefeitura do Rio de Janeiro e o prefeito Eduardo Paz foram outros que lamentaram a morte de Dinamite. O jogador foi lembrado ainda pela escola de samba Mocidade Independente, a qual tinha seu carinho e torcida.

Morte de Dinamite: Vasco oferece estádio para velório

O clube Vasco da Gama ofereceu à família de Roberto Dinamite o estádio São Januário, no Rio de Janeiro, para a realização do velório. A estrutura permitiria que torcedores também se despedissem do ídolo. Ainda não há informação se os parentes do jogador aceitaram a proposta.

Roberto Dinamite passou últimos dias com família

Mesmo durante o tratamento do câncer, Roberto Dinamite não deixou de postar nas redes sociais. A maior parte das fotos eram da família. Roberto deixa quatro filhos, dois netos e a esposa, Liliane.

O ídolo compartilhava frequentemente o amor da neta, Valentina, pelo Vasco, mostrando quando assistiam aos jogos do clube juntos.

Última postagem de Roberto Dinamite lamenta a morte de Pelé

A última postagem de Roberto Dinamite no Instagram homenageava e lamentava a morte de Pelé, falecido em 29 de dezembro. "Tenho muito orgulho de ter conhecido você e vestido a mesma camisa 10 que você imortalizou com tanta maestria", disse Dinamite ao Rei em legenda de foto dos dois juntos.

Nas redes sociais, torcedores apaixonados pelo futebol brasileiro lamentam a partida dos dois ídolos em um curto intervalo de tempo.

