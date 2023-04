Apresentado, Dorival Júnior rebate críticas por acerto com São Paulo: "Clube gigante"

Novo treinador do Tricolor do Morumbi, comandante confia em retomada do clube: "Plenamente consciente do passo que estou dando"

Dorival Júnior foi apresentado nesta sexta-feira, 21, como novo técnico do São Paulo. O treinador tem sido alvo de questionamentos na imprensa por ter aceitado o convite de um clube que vive uma realidade completamente diferente do Flamengo, seu último clube e onde se sagrou campeão da Libertadores e Copa do Brasil. No Tricolor, ele trabalhará com um elenco mais modesto, desafio que ele está preparado para encarar.

“Estou vindo para o São Paulo com esse objetivo, e ele não vai mudar. Venho para um clube gigante, que, de repente, não vive o momento que merece, mas que pode voltar a ser em questão de meses, de tempo, o que já foi. Tudo vai depender do trabalho, dedicação, de acreditarmos, de estarmos confiantes. Estou plenamente consciente do passo que estou dando”, disse Dorival Júnior.

O treinador assinou contrato com o São Paulo válido até o fim de 2024 e já estreará neste sábado, 22, contra o América-MG, às 18h30min (de Brasília), pelo Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Terei um tempo de contrato que ao final dele vocês poderão me fazer a mesma pergunta. Ali vai ser uma resposta em razão de tudo o que almejo e espero que aconteça no nosso clube. O retorno que estou tendo é uma sequência do trabalho iniciado em 2017. Talvez você não se lembre, mas cheguei ao São Paulo com a equipe na zona de rebaixamento, diferentemente desse ano. Ao final da campanha do segundo turno, até a última partida contra o Bahia, o São Paulo era o líder do segundo turno. Aquilo deu para mostrar que alguma coisa ficou plantada aqui dentro. Volto com esse espírito, com esse objetivo”, prosseguiu.

Dorival Júnior também citou outros movimentos que fez ao longo da carreira e que geraram questionamentos semelhantes por parte da imprensa. No final, porém, ele acabou realizando bons trabalhos.

“Quando saí do Vasco e fui para o Santos, todos fizeram a mesma pergunta. Por que dei um passo atrás? O Vasco estava subindo da Série B para a Série A, o Santos estava desarrumado. Quando acabamos a etapa que tive por lá, nos colocaram que não poderia acontecer algo diferente pela capacidade da equipe que possuíamos, com Robinho, Ganso e Neymar. As pessoas não têm ideia do que foi realizado lá dentro para criar aquela equipe competitiva que foi brilhante ao longo de todo aquele período”, lembrou.

“Com o Flamengo não foi diferente. Me disseram que eu era louco de assumir uma equipe tão grande em um momento tão complicado. Ao final da temporada atingimos os objetivos e era porque tinha o melhor elenco sul-americano. Daqui um ano e meio, quando finalizarmos esse contrato, podem ter certeza que alguma coisa vai ficar de muito bom no São Paulo”, concluiu.

Sobre o assunto Rogério Ceni não resiste à pressão e deixa o comando do São Paulo

São Paulo confirma contratação do técnico Dorival Júnior

Tags