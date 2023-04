São Paulo confirma contratação do técnico Dorival Júnior

O São Paulo oficializou no fim da tarde desta quinta-feira, 20, a contratação de Dorival Júnior. O treinador assinou contrato até o fim de 2024, retornando ao clube após quase seis anos de sua primeira passagem pelo Morumbi, em 2017.

“Nossa conversa com o Dorival foi franca e direta, o que proporcionou a oportunidade deste acerto rápido, em pouco tempo de negociação. Estamos satisfeitos em poder contar com ele. É um grande profissional”, disse o presidente do São Paulo, Julio Casares.

Chegam com Dorival Júnior os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende.

Dorival Júnior estará na beira do campo já neste sábado, 22, contra o América-MG, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O nome do treinador foi publicado no BID, da CBF, nesta quinta-feira. A tendência é que ele seja apresentado já nesta sexta.

Curiosamente, assim como em sua primeira passagem, Dorival Júnior chega ao São Paulo para substituir Rogério Ceni, demitido na última quarta-feira. Agora, o treinador terá a missão de resgatar uma equipe que teve um desempenho bem aquém das expectativas no primeiro trimestre de 2023, incluindo a eliminação precoce no Campeonato Paulista para o Água Santa, nas quartas de final.

Últimos trabalhos de Dorival

Dorival Júnior teve uma temporada de sucesso no ano passado, conquistando a Copa Libertadores e a Copa do Brasil à frente do Flamengo. Ao fim do ano, entretanto, acabou sendo demitido pela diretoria rubro-negra, que optou pela contratação do português Vítor Pereira.

Antes de aceitar o convite do Flamengo, Dorival Júnior já havia se destacado comandando o Ceará. O Vovô, inclusive, terminou a primeira fase da Copa Sul-Americana de 2022 com a melhor campanha geral, vencendo os seis jogos da primeira fase em um grupo que contava com o Independiente, da Argentina, um dos times mais tradicionais do continente.

