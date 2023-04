Rogério Ceni não resiste à pressão e deixa o comando do São Paulo

Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo. Nesta quarta-feira, a diretoria tricolor se reuniu com o treinador para definir o fim do trabalho que vinha sendo realizado desde outubro de 2021, após a saída do argentino Hernán Crespo. Os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto também deixam o clube.

Rogério Ceni não resistiu à forte pressão dos últimos dias. Questionamentos mais fortes sobre seu trabalho começaram a surgir após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Água Santa. Após três semanas de intertemporada, a vitória sobre o Tigre, na Argentina, pela estreia na Copa Sul-Americana, trouxe uma trégua, mas o time voltou a oscilar.

Na última semana, em sua estreia na Copa do Brasil, o São Paulo não saiu do 0 a 0 com o Ituano, tendo um desempenho aquém das expectativas. Dias depois, teve de amargar um resultado ainda pior: derrota por 2 a 1 para o Botafogo, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contra a Academia Puerto Cabello, da Venezuela, o São Paulo sofreu para ir às redes, conseguindo marcar o primeiro gol da vitória por 2 a 0 já na reta final, mais precisamente aos 41 minutos do segundo tempo. Os jogadores ainda fizeram questão de mostrar que estavam ao lado de Rogério Ceni, mas, nem mesmo o respaldo de grande parte do elenco evitou a queda do treinador.

Contratado em outubro de 2021 para substituir Crespo e livrar o time do risco de rebaixamento, Rogério Ceni acumulou bons momentos à frente do São Paulo na temporada passada. Ele conseguiu levar o clube às finais do Campeonato Paulista e Copa Sul-Americana, mas foi derrotado em ambas as oportunidades. O Tricolor também chegou longe na Copa do Brasil, caindo na semifinal para o Flamengo, que viria a ser campeão do torneio.

Rogério Ceni encerra sua segunda passagem como técnico do São Paulo com 106 jogos, 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas – aproveitamento de 55%. Houve também um triunfo no clássico contra o Santos, que contou com seu auxiliar, Charles Hembert, na beira do campo, já que cumpria suspensão.

Somando as duas passagens como treinador no São Paulo, Rogério Ceni soma 142 jogos, sendo 63 vitórias, 41 empates e 39 derrotas – aproveitamento de 53,9%. Além do técnico, também deixaram o clube os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto.

Tags