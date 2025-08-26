Vojvoda se emociona em apresentação no Santos e quer Neymar "determinante"

Vojvoda foi apresentado como novo técnico do Santos / Crédito: Reprodução/YouTube/SantosTV

Ex-treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda foi oficialmente apresentado como técnico do Santos nesta terça-feira, 26, na Vila Belmiro. O comandante argentino destacou a sua alegria em poder dirigir o time de Pelé e se emocionou. "É um orgulho para mim e para minha família. Meu pai falava muito de Pelé. É um orgulho trabalhar em um clube como o Santos. É uma marca mundial. Vou conhecer com o dia a dia, mas já na primeira comunicação com o Mattos senti algo especial com o Santos", disse.

"Não quero vender uma coisa que não é. Quero caminhar com vocês, com o clube, com o presidente, Mattos e principalmente os jogadores. É um clube que vive futebol. Isso é a essência do futebol, a paixão. O Santos é essa história, a base, a humildade, combinado com a vontade de querer crescer e ter os melhores jogadores. Vamos buscar esse balanço", completou. Relevância de Neymar Vojvoda também falou sobre Neymar, principal estrela do atual elenco alvinegro. Ele não escondeu a sua admiração pelo meia-atacante. A ideia do treinador é ter o jogador de 33 anos como peça-chave do clube e quer encontrar meios de ajudá-lo. “Neymar, imagino ele determinante, que desfruta de jogar futebol, é um jogador que faz a gente desfrutar. Poucos jogadores têm essa capacidade. O futebol é isso. Ele vai determinar os jogadores. Eu vou aprender com ele. Vou aprender como é estar com um jogador como o Neymar, que não é um jogador qualquer. É um dos melhores do mundo. Vou ajudar. Quero ajudar", contou. "O Santos quer ele e Neymar quer o Santos. Ele escolheu em um momento de sua carreira e vida voltar para Santos. Para mim, essas coisas tem um valor muito importante. Ele pode jogar em qualquer posição. Vou procurar conhecer ele. Onde ele pode render? Quem pode ajudar ele? É um desafio para minha carreira também. A solução tem que partir de mim com a ajuda dele. Ele pode jogar de 9 ou de 10. Ele quer a bola. Meus filhos são fanáticos por ele. O Neymar ajuda”, acrescentou.

O argentino, contudo, evitou falar sobre a parte física do camisa 10, que sentiu um incômodo na coxa na última semana. "Estamos falando com os funcionários do clube. Quero assistir aos treinos, conversar. A principal conversa vai ter que ser com o Neymar. Sabemos o que significa o Neymar para o Santos e para o Brasil. Quero provocar uma ajuda de um jogador do tamanho como o Neymar”, disse. Comissão técnica completa no Peixe Além de Vojvoda, chegam ao Santos os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador de goleiros Santiago Piccinini, o preparador físico Luis Azpiazu e o psicólogo Christian Rodrigues.

“Tenho uma comissão técnica de seis pessoas comigo. Eu como treinador, dois auxiliares, um preparador físico, um treinador de goleiro e um psicólogo. Foi muito aberta a conversa com o Santos. Falei que tinha minha comissão. Os do Santos são excelentes profissionais e vou incorporá-los. Devemos trabalhar juntos. Estão dentro da minha blindagem”, relatou. Estreia marcada A estreia de Vojvoda deve ser contra o Fluminense, diante da torcida santista na Vila Belmiro. O confronto está marcado para o próximo domingo, 31, às 16 horas, também pelo Brasileirão. Vojvoda chega ao Santos para substituir Cleber Xavier. O treinador foi demitido do comando do Peixe após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco, em pleno Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.