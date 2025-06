Santos anuncia renovação de Neymar até o fim de 2025

O atacante assinou a renovação contratual nesta terça-feira, 24, e ficará no Santos até o fim do ano

"Tomei uma decisão e eu ouvi o meu coração. Santos não é só meu time, é a minha casa, minhas raízes, minha história e minha vida. Aqui fui um menino que virou um homem, e sou amado de verdade. Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira. E nada vai me parar. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou e onde nunca vai acabar", afirma Neymar.

O Santos anunciou que chegou a um acordo para a renovação de contrato do atacante Neymar. Após semanas de tratativas, o clube e o estafe do camisa 10 assinaram o novo contrato nesta terça-feira, 24, e ampliaram o vínculo até o fim de 2025.

O principal entrave nas conversas girava em torno do aspecto financeiro. O Santos ainda tinha valores pendentes para quitar os R$ 85 milhões previstos no acordo inicial. A solução encontrada foi o aumento dos valores da renovação e a diluição da dívida: os pagamentos que restavam serão feitos em mais tempo, o que destravou o impasse.

Neymar retornou ao Santos no fim de janeiro e disputou 13 partidas até o momento. Durante esse período, marcou três gols e deu três assistências. No entanto, a passagem tem sido marcada também por problemas físicos: o camisa 10 sofreu duas lesões musculares na coxa esquerda, uma delas que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, quando o Peixe acabou eliminado.