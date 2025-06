Neymar encaminha renovação com o Santos até a Copa do Mundo de 2026

Apesar de o acordo já estar quase finalizado, o estafe do jogador não fecha as portas para uma possível volta ao futebol europeu

Santos e Neymar encaminharam uma renovação de contrato válida até junho do próximo ano, período em que será disputada a Copa do Mundo de 2026. O término do atual vínculo do atacante com Peixe será no próximo dia 30, e, por isso, o estafe do craque não tem pressa para anunciar o novo acordo.

O Santos ainda tenta convencê-lo a renovar até dezembro de 2026. No entanto, a equipe que gerencia a carreira de Neymar não descarta uma volta ao futebol europeu no segundo semestre do próximo ano, caso surja alguma proposta interessante.