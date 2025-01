Clubes da MLS entram na disputa pela contratação de Neymar

Atleta tem contrato até junho de 2025 e desperta interesse de clubes como Chicago Fire e Inter Miami, que tem a dupla Messi e Suárez / Crédito: Jogada 10

A Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos, é recheada de grandes jogadores que brilharam na Europa como Lionel Messi e Luís Suárez. Assim, de acordo com o jornal francês L’Equipe, Chicago Fire e Inter Miami entraram na disputa pela contratação de Neymar, que tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o final da temporada (junho de 2025). Dessa forma, as duas diretorias já teriam entrado em contato com o staff do atleta para abrir as primeiras conversas. Recentemente, o brasileiro falou sobre a possibilidade de reencontrar Messi e Suárez, agora no Inter Miami, e reviver o trio que fez sucesso pelo Barcelona.

"Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio", disse.

Interesse de dirigentes No fim de 2024, Jorge Más, dono do Inter Miami, preferiu não individualizar o interesse em determinados atletas para a próxima temporada, mas revelou que sonha em contar com o brasileiro. Quem também tem interesse é o inglês David Beckham, outro dono do clube “Neymar é jogador do Al-Hilal. Não sei o que Neymar sonha em fazer. Nós sempre sonhamos em ter os melhores jogadores do mundo, em ter o melhor elenco. Uma figura como Neymar, se quiser vir para os EUA e para o Inter Miami… quem não quer um jogador dessa categoria aqui? Obviamente temos limitações da liga. Temos que tomar cuidado com isso. Nossa meta a curto prazo é reforçar o elenco, reforçar o clube. Não temos flexibilidade. Falar de nomes individuais é um pouco prematuro. Se algum dia quiserem jogar, eu quero os melhores do mundo no Inter Miami,” afirmou.