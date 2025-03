Santos inicia mais uma etapa de melhorias na Vila Belmiro

O Santos entrou na terceira etapa de melhorias na Vila Belmiro. Isso ocorre num momento em que o clube está próximo de fechar o acordo com a WTorre para a construção de sua nova arena, que prevê a demolição do atual estádio. No momento, o foco da diretoria é a limpeza e a pintura do local.

Neymar pai está diretamente envolvido no processo de reforma. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deu uma carta branca para buscar novos parceiros. O objetivo é melhorar as instalações e atrair investidores sem comprometer os cofres do clube. Na última quarta-feira (20), o pai do craque visitou o estádio com a diretoria de uma empresa de ar-condicionado. Essa empresa, por exemplo, climatizou os camarotes reformados na casa do Peixe.