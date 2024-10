Morelos, atacante do Santos, é preso por dirigir embriagado

O caso aconteceu no departamento colombiano de Antioquia, gerando acidente. O teste de bafômetro apontou grau dois de embriaguez

O atacante Alfredo Morelos, contratado do Santos-SP, causou um grave acidente na cidade de Rionegro, na Colômbia. O atleta foi detido pela polícia nessa quarta-feira, 23. Encontrava-se no país devido ao empréstimo para o Atlético Nacional desde julho. As informações são dos portais El Espectador, Terra e UOL.

O jogador de 28 anos teria atropelado o motociclista Sebastián Guillermo Dávila Valderrama, segundo a Seção de Trânsito e Transportes de Antioquia. O detido conduzia um veículo de luxo pelo trecho conhecido como “Cueva del Gordo”, na estrada que vai de Medellín ao aeroporto José María Córdova. Três veículos estão envolvidos no caso, já que o motorista de uma van também se chocou, mas saiu ileso.